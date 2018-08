Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto compirà 80 anni e – intervistato dal settimanale Chi – ha parlato della sua gioia più grande: Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono sposati nel 1995 e come rivelato dal giornalista, che tornerà con il format L’Intervista, il suo segreto per andare d’accordo è dormire in camere separate: “Maria è la persona più importante della mia vita, con la quale festeggio i 23 anni di matrimonio proprio il giorno del mio compleanno. Come facciamo ad andare così d’accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti!“.

Maurizio Costanzo, i matrimoni precedenti

Maurizio Costanzo è stato un vero e proprio donnaiolo e nell’arco della sua vita si è sposato ben quattro volte: il primo ‘sì’ lo ha detto a Lori Sammartino, il secondo alla giornalista Flaminia Morandi, mentre il terzo a Marta Flavi. Fra le sue relazioni importanti anche una storia con Simona Izzo a metà degli anni Ottanta.