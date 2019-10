Maurizio Costanzo ha una rubrica sul settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo. Sull’ultimo numero del magazine il conduttore ha risposto alla lettera di una signora che si è lamentata perché Live Non è la d’Urso finisce troppo tardi.

Il giornalista ha dato ragione alla lettrice ed ha aggiunto che il prime time dovrebbe iniziare alle 20:30, come accadeva negli anni 90.

Solitamente Maurizio non risparmia shade e punzecchiature, ma questa volta è stato buono.

A quanto pare Costanzo è uno dei Carmeliters che prende tutti i giorni il caffeuccio…



“Quando una persona ha successo capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo Barbara d’Urso, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Ma lo ha detto lei stessa, cara Luisa: le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi. Quindi potrà risultare simpatica o antipatica, poco importa ed è un giudizio a discrezione del pubblico, ma è fuori dubbio che la conduttrice partenopea sia un’esperta nel suo settore e che sappia benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c’è sempre.”