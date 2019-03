Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha commentato le scuse di Alessia Marcuzzi in diretta a L’Isola dei Famosi. King Maury in questo caso non è stato ‘pungente e cattivello’ ed ha difeso la conduttrice del reality. Secondo Costanzo dobbiamo sempre applaudire chi ammette i propri errori e chiede scusa. Maurizio però ha condannato i modi usati per informare Riccardo Fogli dei gossip che riguardavano sua moglie.

“Di fronte a chi ammette i propri errori c’è sempre da applaudire. E l’esempio di Alessia Marcuzzi dovrebbe insegnare qualcosa a chi, invece, spesso resta saldo nella convinzione che a sbagliare siano sempre gli altri. Il suo è un buon esempio. Alessia è stata molto coraggiosa a chiedere scusa: gli insulti sono da condannare, lei no. Il risvolto negativo della vicenda è rappresentato soprattutto dai modi in cui l’artista è stato informato – pubblicamente – e anche dall’insistenza di Fabrizio Corona. Fabrizio che ha lanciato la notizia e che durante la puntata ha detto a Fogli che doveva aspettarselo, visto che la consorte è molto più giovane di lui.”

Conoscendo i commenti di Costanzo, ad Alessia è andata bene.



Le scuse di Alessia Marcuzzi.

“Non posso iniziare questa puntata senza prima chiederti scusa. Ti chiedo scusa perché non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, io di solito non sono così. Sono rimasta un po’ spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Ti ho visto molto forte in questa settimana e per me è stata una grande lezione di vita, con il tuo comportamento mi hai insegnato molte cose. Ti ringrazio tanto e ti chiedo davvero scusa”.

Raga comunque le scuse di Alessia erano molto sentite e si vedeva. Aveva gli occhi lucidi. In più apprezzo le scuse direttamente a Riccardo.#isola — Alessandra (@SoleLoSa) 11 marzo 2019

Cmq Alessia si è scusata perché non si aspettava la reazione di Riccardo, così ha detto, pensava sarebbe stato forte anche stavolta. Io penso che al di là della reazione le scuse erano doverose. Detto ciò Alè lascia l #isola non ti fa bene.#IsolaDeiFamosi — Lincy (@Lincy10415) 11 marzo 2019

