La scorsa settimana Lorella Cuccarini è stata ospite nel programma di Lilli Gruber, Otto e Mezzo e ha sparato una gaffe sulle elezioni politiche.

“Io sovranista? Mi hanno definita sovranista. Penso che siamo tutti sovranisti. Io parlo di sovranità, quella che troviamo nell’articolo 1 della nostra Costituzione. Noi esercitiamo la sovranità attraverso il voto. Anzi, voglio ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano elezioni che noi non facevamo da molti anni. Adesso non ricordo, ma noi non votavamo per le politiche da 10 anni? 9 anni?”

Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Chi ha bacchettato la donna più amata dai sovranisti.

“Lo scivolone di Lorella Cuccarini parla di sovranismo, della sinistra italiana, di elezioni politiche (con tanto di gaffe), suscitando perplessità nello studio di Lilli Gruber, che la ospitava. Tentativo della showgirl di rilanciare la carriera o di proporsi per un incarico politico? C’è un vecchio adagio che dice: “Ognuno faccia il proprio mestiere”. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in tv. Deve ringraziare gli ospiti di quella puntata di Otto e mezzo e la conduttrice Lilli Gruber, che non le hanno fatto notare eccessivamente la “svista” (ha dichiarato che in Italia non si vota da dieci anni). Vero che c’ha pensato poi la Rete”.

Saggio come sempre il nostro King Maury.

l’Italia di oggi, spiegata bene in pochi secondi.

Un personaggio qualsiasi dice una fesseria, dimostrando di non sapere come funziona il Suo paese, e quando gli viene fatto notare risponde

“A me non risulta”. Tutti tuttologi del nulla.#LorellaCuccarini#amenonrisulta pic.twitter.com/8lasfWHiiC — Leonardo (@LeoBanchi) 5 marzo 2019