Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv attacca Fedez e Chiara Ferragni per l’uso che stanno facendo dei social da quando è nato loro figlio.

“Nell’era dei social si è arrivati a un estremo inaccettabile: esisti solo se pubblichi una tua foto. Personalmente non condivido il modo di usare questa tecnologia. Per carità, la Ferragni e Fedez sono i genitori e del loro bambino fanno ciò che vogliono: tuttavia, da personaggi pubblici, non danno certo il buon esempio. Dovremmo essere un po’ più gelosi del nostro privato, soprattutto perché rischiamo di metterlo in pericolo”.