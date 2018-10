Maurizio Battista al Grande Fratello Vip guadagnava cinquemila euro a settimana (premi qua per scoprire il cachet degli altri), ma a quanto pare – con la grossa penale che è stato costretto a pagare a causa del ritiro volontario dal gioco – è andato in rosso.

Intervistato dal settimanale Chi, infatti, il comico romano dalla vena polemica ha dichiarato:

Maurizio Battista ha avuto giudizi negativi anche su Valerio Merola (“Mi ha offeso!”), su Eleonora Giorgi (“E’ una snob!”), su Ivan Cattaneo (“E’ una macchietta del gay e le macchiette stancano subito!”) ed anche su Lory Del Santo:

“Quell’altra… La Del Santo… Oh, ti muore un figlio, il secondo, e tu vai al Grande Fratello. D’accordo, non si deve giudicare. Va bene, ognuno vive il suo dolore in maniera diversa. Però, ad osservarla, sembrava non fosse successo niente. E invece era successo che il figlio si era suicidato solo qualche settimana prima. Certo, ognuno è diverso e non puoi vedere dentro una persona. Sarà, ma persino a me, che non sono una cima, mi sembra una spiegazione troppo fragile”.