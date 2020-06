Maurizio Battista – Ma non doveva andare tutto bene?

Torna Maurizio Battista con il suo nuovo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?” in scena per due serate, lunedi 6 e martedi 7 luglio 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

