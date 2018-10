Maurizio Battista ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali e online molti hanno ipotizzato che dietro questo ritiro ci possa essere il Dio denaro.

Sul sito del comico romano ed anche su TicketOne sono infatti disponibili i biglietti della sua prossima stagione teatrale, che prenderà via il prossimo 7 dicembre da Ancona. Il Grande Fratello Vip terminerà il 17 dicembre, ben 10 giorni dopo.

Qualora Maurizio Battista fosse arrivato in finale, come avrebbe fatto con il suo spettacolo teatrale? Che si sia quindi ritirato in occasione delle prove dello show? Il dubbio resta.

Maurizio Battista ha abbandonato per business?

Battista ha uno spettacolo a fine ottobre, non ha rischiato di aspettare le nomination ed eventuale televoto #GFvip #Gfvip3 — susyvalzano (@susyvalzano) 13 ottobre 2018

#gfvip battista hai rotto il cazzo ormai lo sanno anche i muri che vuoi uscire.. Lo sanno tutti che a fine mese devi fare uno spettacolo.. Che cazzo piangi TI PAGANO PER STARE LI DENTRO. Abbi rispetto per la gente che si alza alle 6 e torna a casa alle 21 per 900-1000€ al mese. — FaNaTiKo (@FaNaTiKo2) 13 ottobre 2018

Ragazzi era tutto concordato: da 15 giornj in Ancona, ci sono i manifesti dello spettacolo di Battista il 2 Dicembre….che dite? il nuovo Othelma??? #gfvip — TheOne (@annagrossi3) 13 ottobre 2018