Maturità, c’è un metodo per superarla senza studiare? Esiste un modo per non studiare e superare comunque la Maturità 2019? È un po’ il sogno di tutti: chi ha voglia, con l’arrivo delle belle giornate e dell’estate, di passare ore e ore sui libri, in preda ad ansia, paura e imbruttimento? Sarebbe certamente ottimo avere un metodo o una tecnica per sfogliare le pagine e imparare tutto per osmosi, oppure comunque che ci permetta di aprire per poco i libri e ottenere almeno un 60. È possibile? Neanche Harry Potter ci riuscirebbe, sottolinea ScuolaZoo, suggerendo comunque di scoprire se ci sono tecniche e trucchetti per superare la Maturità senza studiare.

