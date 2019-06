Maturità, il conto alla rovescia entra nel vivo. Manca una settimana all’inizio dell’Esame di Stato: il 19 giugno più di 500mila studenti e studentesse di tutta Italia si siederanno sui banchi per sostenere la prima prova scritta, quella di italiano. E’ la maturità delle prime volte: sarà il primo anno in cui a sostenere gli esami saranno i nati nel Duemila, i nativi digitali, quelli della ‘generazione Z’, che si confronteranno con fogli protocollo, buste e vocabolari. Ma sarà anche il debutto del nuovo esame, riformato dal decreto legislativo 62/2017, con l’introduzione di tantissime novità. La prima prova scritta si terrà il 19 giugno, il 20 la seconda: i giorni sono gli stessi per tutti gli istituti. Una volta avvenuta la correzione delle prove, inizieranno i colloqui orali, per i quali non è prevista una data d’inizio fissa: ogni scuola deciderà autonomamente.

