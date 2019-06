È inevitabile con l’avvicinanrsi dell’esame di Maturità l’ansia sale. Tutti si ritrovano a sognare la commissione esterna che pone domande impossibili o hanno paura di avere un blocco davanti alle tracce d’italiano. Nonostante abbiate studiato e siate preparati su praticamente ogni argomento, potreste essere assaliti da un’incontrollabile paura, e trovarvi a fare i conti con la tachicardia in un giorno così importante. Come fare quindi, affinché la paura non prenda il sopravvento mandando all’aria mesi e mesi di intensa preparazione? ScuolaZoo ha stilato un piccolo vademecum su come sconfiggere l’ansia da Maturità. Sono 5 i trucchi che aiuteranno gli studenti a sconfiggerla.

