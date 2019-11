Per sostenere l’esame di Maturità sarà necessario aver sostenuto le prove Invalsi durante l’ultimo anno scolastico. E’ la novità prevista per la maturità di giugno 2020 contenuta nella circolare diffusa dal Miur in cui si prevede che “dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi”.

