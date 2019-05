di Stefania Quaglio

La Storia “è fondamentale” e resta sia “nel percorso di studi”, sia alla maturità “anche più che in passato”. Ad assicurarlo il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che in un’ intervista all’AdnKronos risponde alla polemica “tardiva” e “infondata” che ha visto in questi giorni lettere, manifesti, firme, appelli a difesa di ‘un bene comune che è in pericolo, sminuito, umiliato, rimosso’ ovvero la storia che, a giudicare dagli allarmi, sembrerebbe essere stata cancellata dalla scuola italiana mentre, in realtà, è stato solo eliminato il tema storico alla prima prova dell’esame di Stato, nel quale però la storia continuerà comunque a essere presente all’interno di altre tracce trasversali.

