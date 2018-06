Maturità, ecco le risposte per calmare i genitori

(Fotogramma)

I genitori e gli esami di maturità: ansia pura da trasmettere ai figli. È più forte di loro. E allora ecco che partono le risposte, più o meno gentili, ma sempre assolutamente ironiche dei figli ai genitori ansiogeni che ScuolaZoo ha raccolto… che poi, dovessero farla loro la Maturità! Ecco le migliori risposte scaturite dalla ricerca divise per tipo di maturando:

IL PESSISMISTA: ‘Niente da rassicurare, siamo spacciati!’, ‘Tanto anche se prendo 60 sarò un disoccupato!’.

IL REALISTA: ‘Tranquilli tanto poi c’è l’università!’, ‘I prof non mi vogliono più vedere, figurati se mi bocciano!’, ‘Male che vada, ritento l’anno prossimo!’, ‘Tranquilli che non me ne importa nulla!’, ‘Almeno io ci sono arrivato alla maturità!’, ‘Andrà come deve andare, ma non è il momento di maturare!’, ‘L’importante è partecipare!’.

LO SPERANZOSO: ‘Sono andata bene tutto l’anno, dovrei farcela (si spera)!’, ‘Ho tutto sotto controllo (spero)!’, ‘Tanto mi promuovono comunque!’, ‘Tranquilli che un sessanta lo prendo!’, ‘Perdere l’anno non è poi così male!’, ‘Passerà prima o poi!’.

IL BUGIARDO: ‘Dirò che il massimo è 60, come ai loro tempi!’, ‘Tranquilli ho studiato tutto!’, ‘Alla fine è solo un ripasso!’.

QUELLO DELLE STATISTICHE: ‘Il voto è futile per l’università che dovrò andare a fare!’, ‘Recenti statistiche dimostrano che il 99,9% degli studenti viene promosso, sicuramente non sarò tra quello 0,1%!’.