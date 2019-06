Mancano ormai 24 ore alla prima prova della Maturità 2019. Tra tototema e ripasso strenuo, c’è chi si chiede cosa si portare e cosa invece è vietato avere con sé durante gli scritti. A rispondere agli studenti è stato lo stesso Miur, che ha pubblicato un elenco ufficiale dei sì e dei no. Di cosa sia meglio indossare in occasione dell’Esame di Stato il ministro dell’Istruzione Bussetti aveva già parlato. Mentre per quanto riguarda l”equipaggiamento’, è concesso avere con sé orologio, calcolatrici, attrezzature informatiche e di laboratorio se previste, vocabolario oltre a ricordarsi sempre di rispettare le regole. ScuolaZoo ricorda ai maturandi che è obbligatorio portare con sé penne blu o nere e la carta d’identità. E’ invece vietato portare smartphone e tablet, calcolatrici Cas, wireless o con connessione elettrica, connessione a internet e libri di testo. No anche, ovviamente, ai trucchi per copiare come i bigliettini.

