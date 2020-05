Senza un Protocollo di sicurezza nazionale, dettagliato e prescrittivo per garantire la salute del personale e degli studenti coinvolti, l’esame di Maturità dovrà svolgersi online e non in presenza. A chiederlo è il Consiglio superiore della pubblica Istruzione, che, a quanto si apprende, si è espresso all’unanimità sulle disposizioni che il ministero dell’Istruzione si appresta a varare. Il Consiglio, che si è riunito in modalità telematica, ha precisato che nell’impossibilità di potere applicare le prescrizioni di sicurezza è “indispensabile prevedere che gli esami di maturità avvengano a distanza“.

