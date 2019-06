Due prove scritte invece di tre. Nuovi punteggi per la valutazione. Cambiamenti nello svolgimento del colloquio orale. Sono solo alcune delle novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il nuovo Esame di Stato, in vigore a partire da quest’anno. E nonostante manchino pochissimi giorni alla maturità – ieri sono state pubblicate le liste dei Commissari d’Esame – gli studenti non sembrano aver incamerato i tanti cambiamenti introdotti. Stando ai risultati di una web survey del portale Skuola.net, che ha coinvolto 4.500 maturandi, sono molteplici gli aspetti sul funzionamento dell’esame che gli studenti non conoscono.

