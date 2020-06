Manuela Villa tra pochi giorni sosterrà l’esame di maturità. La cantante e attrice, figlia del grande Claudio Villa, lo ha annunciato durante la linea diretta di Rtl 102.5, ironizzando nel definirsi “una vecchiaccia” e spiegando che martedì prossimo, 23 giugno, sarà interrogata sull’elaborato che ha presentato alla commissione d’esame. Villa, fresca 56enne e mamma di un ragazzo di 16 anni, ha rivelato che all’epoca, quando frequentava il quinto anno dell’Istituto Rossellini di Roma, il giorno dell’esame di maturità si presentò regolarmente, ma per la paura non entrò in aula: “Avevo la testa da un’altra parte, adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco”.

