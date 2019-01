Tanta confusione, rabbia e musi lunghi all’uscita dei licei di Firenze. Le novità annunciate questa mattina con un messaggio su Facebook dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sulle nuove modalità della seconda prova della maturità 2019, hanno accesso polemiche e anche un po’ di ansia tra i ragazzi che tra pochi mesi si ritroveranno ad affrontare l’esame.

Al liceo classico Michelangiolo c’è tanta preoccupazione, soprattutto per la compresenza di latino e greco nel secondo scritto. “A oggi non sappiamo – spiega Lorenzo – se la prova consisterà in una traduzione di un passo dal latino e di uno dal greco, come avviene nei licei classici internazionali, o se, invece, seguirà il modello delle simulazioni che ci sono arrivate, con una versione in latino da tradurre e un testo dal greco già tradotto. In questo caso dovremmo rispondere a domande di comprensione di entrambi i testi”. Anche Luca non nasconde le sue perplessità: “Non abbiamo capito cosa ci venga richiesto – dice – se fare un confronto tra la versione in latino e il testo già tradotto dal greco, o un esercizio di comprensione del testo”.

I ragazzi del liceo scientifico Castelnuovo temevano che, prima o poi, ci sarebbe stata fisica al secondo giorno. Ma non si aspettavano anche matematica. “È folle pretendere da uno studente – spiega Nicola della 5H – di affrontare un compito scritto con entrambe le materie: è difficile che in quinta si riesca a concludere il vastissimo programma di fisica. Inoltre, ci abituano a studiare capitolo per capitolo e non siamo in grado di sostenere una prova in cui in un solo esercizio sono richieste le nozioni dell’intero programma”. Gianluca della 5BS parla di “una doccia fredda”. “Dovremo affrontare matematica e fisica insieme – spiega – Inoltre l’indirizzo di scienze applicate, che frequento, ha come materia-guida scienze e non matematica o fisica”. All’Istituto Tecnico Commerciale Duca d’Aosta, invece, il clima è più sereno: il loro indirizzo è l’unico ad avere una sola materia in seconda prova. Loro dovranno vedersela “solo” con i problemi di economia aziendale.