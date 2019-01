Maturità 2019, si sta tutto avverando. Se quest’anno anche tu sei alle prese con l’esame di Maturità vuol dire che – se ti è andata bene e sei sempre passato – sei nato nel 2000 e forse ancora non ne sei a conoscenza, ma quell’anno è stato molto importante per la cultura pop, per la TV, per il cinema e per la musica.

Ecco quindi una lista di cose che sono successe 18 anni fa nel lontano 2000, fra il debutto in televisione del Grande Fratello e l’uscita nei negozi di dischi di Oops! I Did It Again di Britney Spears.

Il Grande Fratello debutta su Canale Cinque come esperimento antropologico.

Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno.

Vince Cristina Plevani.

Lauren Graham e Alexis Bledel debuttano nei ruoli di Lorelai e Rory nella serie tv Una Mamma Per Amica che andrà in onda dal 2000 al 2007.

L’ottava e ultima stagione è stata prodotta da Netflix nel 2016.

Se negli Stati Uniti spopolano Lorelai e Rory, in Italia debutta Don Matteo, ancora attualmente in onda.

Madonna pubblica l’album Music anticipato dall’omonimo singolo.

Anche la principessa del pop Britney Spears pubblica un album: si tratta di Oops! I Did It Again, che vanta al proprio interno pezzi tutt’ora noti come Stronger, Lucky e l’omonima Oops I Did It Again.

Le Destiny’s Child rilasciano il video di Say My Name, Anastacia quello di I’m Outta Love, mentre Christina Aguilera rilascia due album: uno in lingua spagnola ed uno natalizio.

Al Festival di Sanremo vince la Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento, seguiti da Irene Grande con La Tua Ragazza Sempre e Gianni Morandi con Innamorato.

Al cinema escono film come X-Men, Il Gladiatore, Il Grinch, Billy Elliot, Scary Movie e Charlie’s Angels, mentre in TV debuttano cartoni animati come Hamtaro, Diabolik, Yu-Gi-Oh! e quell’odiosa di Dora l’esploratrice.