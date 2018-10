Ieri sera Fariba Tehrani è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Francesco Monte e bacchettarlo per come si sta comportando con Giulia Salemi. Sul web in molti hanno criticato la donna per aver deciso di vedere l’ex tronista invece che sua figlia.

Stamani a Mattino 5 Fariba ha svelato un altarino del GF Vip ed ha detto che lei avrebbe voluto vedere Giulia, ma che sono stati gli autori a decidere di farle incontrare Francesco Monte.

“Sono stati gli autori del Grande Fratello ad invitarmi e a mettermi davanti a Francesco Monte. Posso dirvi solo che le persone intelligenti sanno com’è il meccanismo. Cioè, è ovvio che io volevo incontrare mia figlia, se mi mettevano davanti a lei ero più contenta, molto più contenta di vedere e abbracciare lei.”

Federica Panicucci ha subito tagliato corto ed ha cambiato argomento:

“Fariba qui si parla di altro, va bene, va bene, cambiamo argomento”.

Adesso faccio un appello alla Marcuzzi: Fariba all’Isola dei Famosi 2019. Grazie.

FARIBA IL #gfvip Ti avrà anche chiamato ma se dicevi NO GRAZIE, non moriva nessuno. Ma la verità è che ha ragione Giulia S ti piace la tv e a 5 minuti in prima serata non si rinunciano #iostoconfrancescomonte — Maria (@Angela93927227) 16 ottobre 2018

Fariba ha carinamente fatto capire a Francesco che se non gli e ne frega niente di Giulia è meglio che non stiano così appiccicati tutto il giorno e che si divertano insieme agli altri.. #GFvip — Debina 87 (@Debina87) 15 ottobre 2018

ma che senso ha mandare Fariba quando sti 2 non stanno e ne si metteranno mai insieme??? #GFVIP — Zoro90 (@Zoro__90) 15 ottobre 2018