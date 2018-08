Lo scorso 18 agosto Vittoria Deganello ha rivelato di essersi lasciata con Mattia Marciano e adesso è l’ex tronista a dare la sue spiegazioni. Mattia ha anche risposto a chi l’ha accusato di aver architettato una rottura per business.

“Adesso vi dico come stanno le cose almeno evitate di scrivermi anche tutti questi messaggi enormi. Non so se è una rottura definitiva, ma momentaneamente io e Vittoria non stiamo insieme, perché stare insieme adesso come stavamo non era produttivo né per me né per lei, quindi abbiamo preso questa decisione per il bene di entrambi. Non facciamo finta di esserci lasciati per visibilità, è una cosa che non mi appartiene, non giocherei mai sulla mia storia e sui miei sentimenti per notorietà, non l’ho fatto quando stavamo insieme, figuriamoci adesso. Con Vittoria ci siamo sentiti, ci siamo parlati, e le cose adesso stanno così. Non voglio entrare nei dettagli, non sputtanerò mai né me né lei, quando una storia finisce significa che c’erano dei problemi, abbiamo fatto il possibile per superarli ma non ci siamo riusciti, almeno per il momento, e quindi è meglio se stiamo un po’ separati.”