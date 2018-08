Dopo giorni di rumor è arrivata la conferma: Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati. A rivelarlo è stata la diretta interessata rispondendo a delle domande sul suo profilo Instagram.

Vittoria dice che quella tra lei e Mattia è una situazione molto complicata, ma ha aggiunto che al momento lei è single.

“Allora visto che tra le tante domande che mi state facendo c’è quella su Mattia e che nelle ultime settimane mi avete chiesto in tanti di lui, adesso spiegherò la cosa. Anche perché giustamente avete notato che nell’ultima settimana comunque non siamo stati spesso insieme. Detto questo, sapete che io sono una persona che parla abbastanza poco, non saprei nemmeno cosa dirvi. La situazione tra me e Mattia è una situazione che non so nemmeno io, è strana, non so nemmeno io come sia. Questa è una situazione un po’ complicata, un po’ tanto complicata. Posso dirvi che al momento non stiamo insieme, io sto da sola.”