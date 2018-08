Matteo Sica ha trionfato nella rassegna estiva Deejay On Stage 2018, che dal 3 al 24 agosto ha portato la migliore musica italiana a Riccione.

Sono partiti in migliaia, diventati ottanta, poi quattordici, ancora otto, e infine uno solo, Matteo Sica. Parliamo del vincitore Deejay On Stage 2018, manifestazione musicale organizzata da Radio Deejay, che ha portato in piazzale Roma a Riccione alcuni degli artisti più celebri dell‘estate italiana.

Matteo Sica vince il Deejay On Stage contest

Una manifestazione, quella che si è tenuta per tutto il mese di agosto a Riccione, che ha riversato in piazza migliaia di persone, pronte ad accorrere per alcuni dei loro più grandi idoli: da Ermal Meta a Calcutta, passando per Michele Bravi, Sfera Ebbasta, Cosmo, Shade e tantissimi altri ancora.

Ma ad aprire ogni serata della manifestazione sono stati i giovani artisti del Deejay On Stage Contest, che si sono battuti sino alla finale di venerdì 24 agosto, quando solo uno di loro ha trionfato: Matteo Sica. Il giovane talento ha convinto la giuria con la sua Fino a tre, ed è stato premiato da Linus, Rudy Zerbi, Andrea e Michele.

In finale, con lui, tanti altri artisti emergenti del panorama musicale italiano, come I The Jab, Cobalto, Altapressione e altri ancora.

Matteo Sica: Fino a tre e la vittoria

Una vittoria importantissima, quella di Matteo, che ora potrà ascoltarsi (e far ascoltare) il suo singolo su Radio Deejay in alta rotazione per un mese. Ecco le sue parole dopo aver conseguito il primo premio della kermesse musicale:

«Ho dormito poco stanotte, ho fissato il soffitto ripetutamente continuando a chiedermi se quanto accaduto fosse reale o meno… ancora devo realizzare. Ringrazio di cuore il Team di Radio DeeJay per avermi dato l’opportunità di presentare il mio inedito “Fino a tre”all’interno del contest “Deejay On Stage”, tutto lo staff per la brillante cordialità, Rudy Zerbi e Andrea&Michele per avermi fatto sentire a mio agio nel disagio (sopratutto le prime serate)».

