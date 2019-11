Tik Tok è il primo social network cinese ad essersi diffuso a macchia d’olio in occidente dove milioni di ragazzini si divertono a pubblicare video dove ballano o eseguono dei lipsync for your life davvero ottimi. Il mio preferito è ovviamente quello estratto dal musical Heathers.

Da oggi Tik Tok ha un nuovo iscritto, il nazionalista che più nazionalista non si può, Matteo Salvini.

Salvini è ufficialmente il primo leader politico italiano ad esser sbarcato su Tik Tok per cercare di conquistare quel pubblico giovanissimo facilmente influenzabile a suon di video cringe e parodie. Il primo contenuto pubblicato dal volto della Lega è infatti lui che – su una musica da colonna sonora – stringe le mani a delle forze dell’ordine al grido di “Onore alle nostre Forze dell’Ordine #PrimaGliItaliani“.

L’app cinese ringrazia il nuovo iscritto italiano.