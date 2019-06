Matteo Salvini si è dichiarato entusiasta del fatto che le Olimpiadi invernali del 2026 si terranno a Milano e Cortina annunciando posti di lavoro, investimenti e valore aggiunto.

“Vince l’Italia, vince lo sport. Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 che significano almeno 20.000 posti di lavoro creati, tanti investimenti e 5 miliardi di euro di valore aggiunto per l’Italia. Grazie, al lavoro!”.

Un tweet che ha messo d’accordo tutti gli esponenti politici perché effettivamente le Olimpiadi portano, al di là del valore aggiunto al paese, anche innumerevoli posti di lavoro ed altrettanti turisti. Peccato però che quando fu Matteo Renzi a volere le Olimpiadi in Italia, Matteo Salvini – all’epoca segretario della Lega Nord – lo attaccò duramente invitandolo a ricoverarsi.

“Gente che in tutta Italia aspetta una casa e un lavoro da anni e Renzi pensa di fare le Olimpiadi. Ricoveratelo!”

E ancora in diretta da Piazza Pulita:

Senza dimenticare di:

“Matteo Renzi propone le Olimpiadi a Roma nel 2024. Per me è FOLLIA, sarebbe Olimpiade di Sprechi. I soldi servono per scuole e ospedali!”.