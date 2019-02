Come già sappiamo Emma Marrone durante un suo concerto ha chiesto di aprire i porti e la notizia è stata battuta da numerose testate online, fra cui anche Il Giornale. L’articolo è stato successivamente pubblicato su Facebook dove il consigliere della Lega, Massimiliano Galli, ha risposto:

La cantante dal palco di Ancona ha così risposto:

“E’ un momento storico in cui stiamo annegando nell’odio. Il momento in cui un professore mette all’angolo un bambino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io non sono madre, ma vorrei che un domani mio figlio crescesse in un’Italia sana, bella, pulita, rispettosa dei diritti di tutti […] Non sono arrabbiata, l’unica cosa che mi dispiace profondamente è che mia madre e mio padre hanno letto dei messaggi veramente brutti, violenti e cattivi. Nessun genitore vorrebbe vedere suo figlio trattato così. Quello che voglio dire alle persone che mi hanno offesa è che non fa niente, perché io non diventerò mai come loro. Il mio palco sarà sempre fonte di luce, di amore e di rispetto per tutti, anche se questo significa prendersi la merda in faccia”.