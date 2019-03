Matteo Di Cianni, 31enne monregalese, è il trionfatore assoluto della 7a edizione del Campionato Italiano di Memoria Open 2019 che si è appena conclusa al Boga’s Space a Milano. Ideata da Matteo Salvo, presidente dell’Italian Memory Sport Council e primo e unico italiano detentore del titolo di International Master of Memory, la competizione ha coinvolto undici atleti della mente, italiani e stranieri. Etichettatore di carni, Matteo ha stabilito tre nuovi record, rispettivamente nella memorizzazione di codici binari, ricordando 2.400 numeri in 30 minuti; nella memorizzazione di date storiche, ricordando 67 date in 5 minuti; nella memorizzazione di mazzi di carte, tenendo a mente un mazzo da 52 carte in soli 54 secondi, senza errori.

