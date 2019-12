Sanremo 2020, Matteo Bocelli conferma che non farà parte del cast: il tweet del cantante che toglie ogni dubbio.

Matteo Bocelli non farà parte del cast del Festival di Sanremo 2020. Lo ha annunciato lo stesso cantante su Twitter, smentendo tutti i rumor riguardanti una sua possibile partecipazione.

La sua presenza era stata data non per certa, ma molto probabile da molti addetti ai lavori. Tuttavia, il cantante ha negato la partecipazione, ringraziando comunque per il supporto.

Matteo Bocelli non sarà a Sanremo 2020

“Vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori“, ha scritto il giovanissimo cantante su Twitter, negando dunque una sua partecipazione al Festival targato Amadeus.

Ricordiamo che nel 2019 Matteo era stato protagonista sul palco dell’Ariston come ospite insieme al padre Andrea, interpretando la splendida Fall On Me. Di seguito il tweet scritto dal talentuoso figlio d’arte:

Vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori ma devo purtroppo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al festival di #Sanremo2020. pic.twitter.com/eaDn0kdJBG — Matteo Bocelli (@bocelli_matteo) December 13, 2019

Matteo Bocelli: la carriera

Il giovanissimo cantante, 22 anni, ha firmato nel corso dell’estate il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, ed esordirà in tutto il mondo con tutta probabilità nel 2020, con un album di debutto tra i più attesi dagli addetti ai lavori.

In Italia sarà seguito invece dalla Sugar, la stessa etichetta che ha lanciato e accompagnato per oltre 25 anni il padre Andrea nel corso della sua carriera.

Riuscirà Matteo a ripercorrere almeno in parte quanto fatto dal tenore toscano? Lo scopriremo solo con gli anni, ma le premesse sono ottime: il giovane cantante è infatti amatissimo in Italia e nel mondo dai fan di Andrea, che sono immediatamente diventati anche suoi.