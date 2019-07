BOLOGNA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, per l’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane. Col presidente anche il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio che della nuova struttura ha detto: “Un vero fiore all’occhiello per il Paese”.

Presente Matteo Del Fante ad di Poste italiane. Ad accoglierli il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna Virginio Merola.”Grazie presidente del suo incessante impegno per orientare l’attività delle istituzioni verso il bene comune: di questo il Paese deve esserle infinitamente grato”, le parole del governatore a Mattarella.

Oggi all’Interporto il taglio del nastro dell’hub che Poste definisce il più grande centro smistamento pacchi per l’e-commerce. Si estende su 75mila metri quadri ed è grande come dieci campi da calcio. Vanta robot di altissima tecnologia e permetterà di lavorare un elevato numero di pacchi al giorno di tutte le dimensioni.