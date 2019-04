di Veronica Marino

Il matrimonio tra la Rai e Radio Radicale “ha un suo fondamento, ma bisogna portare in trasparenza l’ipotesi di accordo perché ci sono delle questione importanti da approfondire: il valore dell’archivio, il valore delle frequenze, il personale relativamente ai criteri con cui dovrebbe eventualmente essere assorbito e relativamente alla linea editoriale cui deve rispondere”. Maurizio Gasparri (Forza Italia) spiega all’Adnkronos il suo punto di vista sulla trattativa allo studio di Viale Mazzini fra Rai e Radio Radicale nell’imminenza del 21 maggio, data di scadenza della convenzione con il Mise sulle sedute dal Parlamento. In una lunga intervista Gasparri, ex ministro delle Comunicazioni, ricorda la sua personale esperienza in materia e mette a fuoco i nodi da sciogliere e i possibili benefici di una simile prospettiva che, di certo un simile matrimonio eviterebbe “sovrapposizioni con Gr Parlamento”, per citare un esempio.

Fonte