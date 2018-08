Il matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni è ormai alle porte e dopo aver scoperto che abiti indosseranno e chi sono i vip che sono stati invitati alle nozze, oggi scopiamo chi sono le sei damigelle della sposa.

Chiara per il suo matrimonio ha ovviamente fatto le cose in grande ed oltre ad aver arruolato le sorelle Valentina e Francesca, ha chiamato a rapporto anche altre quattro amiche: Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michala Gombacci.

Matrimonio Ferragni – Fedez, chi sono le damigelle

Valentina Ferragni è la sorellina di Chiara, è una fashion blogger e da anni sta con quel toro di Luca Vezil.

(Allego foto perché vi voglio bene).



Francesca Ferragni è l’altra sorella di Chiara, lavora nello studio dentistico del padre. Paris Zardei è un’agente immobiliare che lavora fra Milano e New York City, Veronica Ferrero è una blogger di moda e posta per The Fashion Fruit, mentre la Maccherone e la Gombacci lavorano per il marchio della Ferragni, The Blonde Salad.

Le damigelle saranno vestite da Alberta Ferretti con abiti “eco-sostenibili” in collaborazione con Eco-Age, ecco cosa ha dichiarato:

“Quando mi è stato chiesto da Chiara Ferragni di disegnare gli abiti per le sue damigelle ho subito accettato. Indosseranno un abito plissettato in georgette di seta rosa con intarsi di pizzo, declinato in due versioni – con profonda scollatura a V o con scollo a cuore. ll glamour e la moda sono sempre più attenti al mondo che ci circonda e alle cause meritevoli, quali l’ecosostenibilità. Con la creazione di questi abiti ecosostenibili abbiamo voluto rendere un evento così multimediale e virale come il matrimonio di Chiara e Fedez l’occasione per comunicare anche un messaggio di bellezza etica“.

Matrimonio Ferragni – Fedez, le foto delle sei damigelle