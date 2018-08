Questo sabato a Noto, in Sicilia, si terrà il matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni e come è già noto ai più i due piccioncini non hanno stilato la lista di nozze, ma hanno realizzato un bel crowdfunding per raccogliere fra tutti gli invitati 50 mila euro da donare a dei fan che hanno bisogno di fondi per far partire la propria attività.

Una raccolta fondi criticata dal popolo della rete dato che una settimana fa avevano raccolto solo 3 mila euro, aumentati in questi giorni grazie ai soldi messi da mamma, papà e nonna di Fedez.

Franco e Annamaria (detta ‘Tatiana’) hanno dato al figlio 1000 euro, mentre nonna Luciana 400 euro.