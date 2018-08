Fedez e Chiara Ferragni avevano chiesto ai propri invitati alle nozze (si sposeranno il 1^ settembre) di donare una somma di denaro che sarebbe poi stata devoluta ad un loro fan che aveva in mente un progetto da realizzare:

“Come voi tutti saprete io e Fedez ci sposeremo tra un mese. Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma cogliere l’occasione per poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di noi. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi. Vi chiediamo di inviarci delle mail. Sottoponeteci le cause che secondo voi sono meritevoli di un aiuto, e le nostre donazioni andranno direttamente ad una causa specifica e speciale. I nostri regali, le donazioni, andranno a queste cause. A presto”.