Come previsto J Ax e Fabio Rovazzi non erano presenti al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Oltre ai due ex amici di Federico, altri due famosi cantanti non sono andati al Royal Wedding italiano.

Mika e Max Pezzali hanno dato buca all’ultimo.

Il cantante di Love Today poche ore fa ha ringraziato la coppia per l’invito ed ha aggiunto che col pensiero sarà alla festa.

“Amico mio Fedez, mi dispiace tantissimo non venire stasera al matrimonio da favola che tu e Chiara Ferragni avete preparato (grazie per avermi raccontato tutte le sorprese che avete in serbo per stasera). Quanto vorrei essere lì! E ci sarò, col pensiero, e vi sarò vicino”.

Max Pezzali ha avvisato Fedez che non è potuto partire per Noto per un “grave imprevisto”.

“Eravamo prontissimi per il matrimonio ma, purtroppo, un grave imprevisto ci impedisce di partecipare”