Finalmente ci siamo, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso accompagnata dal padre ed ha mostrato il suo splendido abito, un Dior haute couture. Il vestito è stato creato da Maria Grazia Chiuri.

Poche storie, la nostra imprenditrice digitale sta benissimo

chiara ferragni got married in a custom made maria grazia chiuri dior haute couture dress and it’s not what i expected her to wear but WOW it’s so so stunning i am in love pic.twitter.com/TxukaS9uZt

— ruby (@rubynaldrett) 1 settembre 2018