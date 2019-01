MATERA – Le immagini delle case che crollano sono impressionanti: se l’implosione non ha provocato danni alle persone è solo grazie alle accortezze dei giorni scorsi, che avevano portato allo sgombero di 25 famiglie poco dopo la frana del 25 gennaio. Ma la situazione resta delicata e i danni sono tremendi. Siamo a Pomarico, comune di quattromila abitanti in provincia di Matera.

Crollano su loro stesse le case di Pomarico (Matera): erano appena state sgomberate in riproduzione….

Qui una frana, probabilmente legata al maltempo, aveva costretto Comune e vigili del fuoco a ordinare lo sgombero di 25 immobili nel centro storico, in un’area interessata dai primi cedimenti di strade e marciapiedi il 25 gennao scorso. E proprio nella zona rossa, nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, 18 di quelle case e strutture adibite a deposito si sono letteralmente sbriciolate. Non è stato registrato alcun danno alle persone proprio per l’isolamento e la recinzione dell’area. “Venticinque i nuclei familiari già evacuati per la frana di tre giorni fa. Zona presidiata” scrivono i vigili del fuoco su Twitter pubblicando il video del crollo. La preoccupazione ora è legata a ulteriori problemi che potrebbero presentarsi.

“Alle 15.15 è avvenuto il dramma – commenta su Facebook il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini – La paratia non ha retto allo stress dello smottamento di questi giorni. Abbiamo inoltrato la richiesta di una task force nazionale al ministero, la Regione Basilicata si è già dimostrata disponibile già quando il 18 dicembre avevamo chiesto un sopralluogo in quella zona, ben prima che succedesse tutto questo, e con una concessione di 160mila euro per un intervento urgente. Ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo. La situazione era già drammatica. La Regione ora ci ha chiesto di quantificare quanto necessario a mettere in sicurezza tutta quella zona. Sono a disposizione anche su Facebook per ogni richiesta che ritenete necessarie”.

E sul destino dei suoi concittadini lancia un appello: “Chiedo un po’ di solidarietà nei confronti di chi è rimasto senza una casa, chi dopo anni di sacrificio ha visto andare lungo quel costone una vita intera. Ringrazio tutti i cittadini che si sono messi a disposizione per gli sfollati, dalle lavanderie a chi ha offerto posti letto. Dobbiamo dimostrare a tutti che dobbiamo ripartire”.





Fonte