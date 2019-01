La festa inaugurale è stata un successo. Matera ha aperto nel migliore dei modi il suo anno da Capitale europea della cultura. Un evento che, secondo le stime, dovrebbe portare nella città dei Sassi oltre 700mila visitatori. La capitale europea della Cultura offre la possibilità di acquistare la speciale carta, che consente di partecipare a tutti gli eventi del programma ufficiale.

Il passaporto costa 19 euro, ma ci sono agevolazioni per gruppi, minori e residenti, ed è valido tutto l’anno, ovvero consente l’accesso a tutto ciò che è previsto dal vastissimo programma. Nelle 48 settimane, all’insegna dello slogan dell’evento ‘Open Future’, sono previste 50 produzioni originali, cinque mostre, tra cui una dedicata a 200 opere di Salvadore Dalì, esibizioni di 800 artisti e operatori internazionali.

Matera 2019, la città è un cielo stellato: risplende con migliaia di lumini

Spazio quindi a performance artistiche, dibattiti, laboratori, spettacoli ed eventi all’aperto, che seguono cinque tematiche principali: futuro remoto, continuità e rotture, riflessioni e connessioni, utopie e distopie e, infine, radici e percorsi, produzioni culturali, cinque grandi mostre, oltre alle decine di altre esposizioni minori, di artisti provenienti da tutto il mondo. In cambio, ogni cittadino ‘temporaneo’ di Matera, che secondo le stime dovrebbero superare le 700 mila unità, dovrà donare a Matera un libro da lasciare in eredità ai futuri cittadini che animeranno la città e che andrà ad arricchire la biblioteca di comunità in occasione dell’Open Culture Festival.

Matera 2019, i fuochi d’artificio illuminano i Sassi

Per alcuni eventi, però, è necessaria la prenotazione: basta scegliere a quali si desidera partecipare e riservare il posto. Con l’acquisto del passaporto, nominale e non cedibile, viene assegnato un codice di prenotazione personale da usare per prenotare un posto ad un evento.