Adriana Poli Bortone si è dimessa da assessora comunale al turismo di Matera, che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura. Lo ha annunciato la stessa ex parlamentare – che era stata nominata dal sindaco Raffaello De Ruggieri il 23 giugno 2017 – in una conferenza stampa che si è tenuta in un albergo della Città dei Sassi e alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della lista ‘Matera si muove’.

L’ex sindaca di Lecce ha motivato la sua decisione evidenziando che “sono venute meno le condizioni per continuare a operare nell’interesse della città e per portare avanti i programmi”. De Ruggieri fu eletto nel giugno 2015 alla guida di una coalizione formata da partiti di centrodestra e di lista civica di vario orientamento politico. Poi nel giugno 2017 il sindaco nominò il cosiddetto “governissimo”

di cui fa parte anche il Pd.

Secondo Poli Bortone, “ci sono situazioni che si vogliono portare avanti per galleggiare o fare l’assalto alla diligenza e alla Fondazione Matera-Basilicata 2019. C’è chi – ha aggiunto – blatera sulle regole ma le regole non le vuole e vuole evitare i bandi”, facendo riferimento a un programma biennale di eventi “già pronto il 14 febbraio per andare in Giunta e che invece è ancora bloccato”.