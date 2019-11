Incontro con i vertici e visita dei reparti e degli ambulatori del Mater Olbia per il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Solinas è stato ricevuto questa mattina al Mater Olbia Hospital da Rashid Al-Naimi, amministratore delegato di Qatar Foundation Endowment, per una visita privata del nuovo ospedale di proprietà di Qfe e gestito dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia, ha accompagnato il presidente Solinas nella visita dei reparti, delle sale operatorie e degli ambulatori diagnostici dotati di macchinari innovativi, in grado di offrire prestazioni ad alta complessità.

Fonte