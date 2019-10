La Federcalcio sudcoreana (Kfa) chiede sanzioni nei confronti della Corea Nord per avere permesso che il match tra le due nazionali a Pyongyang si disputasse in uno stadio privo di spettatori. La richiesta è stata inoltrata per lettera dalla Kfa alla Confederazione calcistica asiatica. Il match di martedì scorso, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, è stato il primo tra le nazionali dei due paesi in 29 anni. La sfida, giocata in uno stadio praticamente deserto, è terminata a reti inviolate. Non è stato possibile assistere al match in tv e l’ingresso allo stadio è stato vietato anche ai media sudcoreani.

