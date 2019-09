“Non c’è stato nulla da fare. Non è stato possibile andare in onda. Avevamo pronta una bella puntata e ci dispiace, adesso ci prepariamo per lunedì”. Alberto Matano, volto de ‘La vita in diretta’ insieme a Lorella Cuccarini, racconta così all’AdnKronos il pomeriggio di passione: “Lorella e io eravamo in studio alle 15:30, come sempre, per lanciare un promo e poi per cominciare alle 16, quando è saltata l’elettricità del centro di produzione di via Teulada. Non siamo mai partiti. A un certo punto abbiamo sentito qualcosa avviarsi ma le luci, i led in studio, sono rimasti spenti. Per prendere tempo è stato messo in onda un promo, poi è andato in onda il Tg1 delle 16:30 e a questo punto ci hanno detto che, non avendo certezze su quando e se sarebbe stato ripristinato tutto, non saremmo più andati in onda. Sono cose che possono succedere, certo dispiace un po’. Nell’attesa comunque, complice il buio, si era creata una situazione in qualche mondo allegra”. POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

