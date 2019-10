Fognini e Berrettini debuttano mercoledì, out Khachanov

– Andreas Seppi non è riuscito a sfruttare appieno il colpo di fortuna nel “Rolex Paris Masters”, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Nel torneo che chiude di fatto la “regular season” del circuito Atp il 35enne tennista di Caldaro, numero 74 nel ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser per il forfait di Roger Federer, al secondo turno ha ceduto per 7-6(5) 7-6(6) al moldavo Radu Albot, numero 50 del ranking Atp, che si qualifica così per gli ottavi di finale.

Mercoledì scenderanno in campo anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini, entrambi in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Londra. Il 32enne ligure, numero 12 della classifica mondiale, affronterà il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n.28 del ranking, mentre il 23enne romano, fresco d’ingresso in top ten (numero 9) troverà il francese Jo-Wilfried Tsonga, n.35 Atp. Intanto esce di scena al secondo turno – esordio per lui – Karen Khachanov: il tennista russo, testa di serie numero 8 e campione in carica, si è arreso con il punteggio di 7-6(5) 3-6 7-5 al tedesco Jan-Lennard Struff.

Risultati di primo turno: Corentin Moutet (Fra) b. Dusan Lajovic (Srb) 6-4 1-6 6-3, Kyle Edmund (Gbr) b. Ricardas Berankis (Ltu) 6-4 6-3, Alex De Minaur (Aus) b. Laslo Djere (Srb) 6-1 6-4, Taylor Fritz (Usa) b. Frances Tiafoe (Usa) 7-6(6) 3-6 6-4, Denis Shapovalov (Can) b. Gilles Simon (Fra) 2-2 rit.

Wta Finals: Osaka si ritira, riserva Bertens batte Barty

Un infortunio alla spalla destra ha costretto al ritiro dalle Wta Finals di Shenzhen la numero 3 del mondo, la giapponese Naomi Osaka. “Sono molto dispiaciuta di dover rinunciare alle Finals, il più grande evento Wta dell’anno. Adesso guardo avanti, al recupero, con la speranza di essere nuovamente qui l’anno prossimo”, ha spiegato la 22enne nippo-americana che aveva esordito nel Masters femminile – l’edizione più ricca di sempre con un montepremi stellare di 14 milioni di dollari: addirittura 4,75 milioni di dollari per la vincitrice imbattuta, più del campionessa degli Us Open – con una vittoria contro Petra Kvitova. A sostituirla nel Gruppo Rosso l’olandese Kiki Bertens, numero 10 Wta, che entrata in lizza come riserva ha sconfitto a sorpresa in rimonta per 3-6 6-3 6-4, in due ore e nove minuti di partita, l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del ranking mondiale.

Bencic piega Kvitova: tutte ancora in corsa

Nel secondo incontro di giornata la svizzera Belinda Bencic, numero 7 Wta, si è imposta per 6-3 1-6 6-4, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, sulla ceca Petra Kvitova, numero 6 del ranking mondiale, vincendo il suo primo match alle Finals. Bisognerà dunque aspettare l’ultima giornata di round robin del Gruppo Rosso a Shenzhen per sapere chi saranno le promosse in semifinale. Con questo risultato diventa ancora più complicato prefigurare scenari visto che potenzialmente tutte e quattro le giocatrici – comprese Bertens (pur con un match in meno) e Kvitova (con due sconfitte) – avranno l’opportunità giovedì di strappare il pass qualificazione.