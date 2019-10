Federer rinuncia ad Atp Cup in Australia, Svizzera esclusa

– Fabio Fognini saluta Parigi e al contempo dice addio alle residue speranze di qualificarsi per le Atp Finals di Londra. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, esce infatti di scena al secondo turno nel “Rolex Paris Masters”, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy e che chiude di fatto la “regular season” del circuito maschile: il 32enne ligure cede con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, in un’ora e 42 minuti, al canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking Atp, atteso protagonista da martedì a Milano delle Next Gen Atp Finals, che si qualifica così per gli ottavi di finale dove sfiderà il tedesco Alexander Zverev, numero 6 della classifica mondiale. La sconfitta preclude a Fognini, al momento dodicesimo nella “Race to London” con 2.290 punti, la partecipazione al Masters di fine anno, la possibile ciliegina sulla torta in un 2019 che lo ha visto conquistare uno storico trofeo Masters 1000 sulla terra rossa di Montecarlo ed abbattere a giugno il muro dei top ten. Stacca il pass per gli ottavi anche l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del seeding, che ha piegato al secondo turno il canadese Milos Raonic per 7-6(5) 5-7 6-4.

La Atp Cup non potrà schierare Roger Federer. Gli organizzatori della prima edizione del torneo a squadre, che si disputerà in Australia dal 3 al 12 gennaio, hanno infatti reso noto con un tweet che il fuoriclasse svizzero salterà l’appuntamento “per motivi familiari”. “E’ con grande rammarico che mi ritiro dalla prima edizione della Atp Cup – ha scritto Federer sulla sua pagina Facebook – Dopo molte discussioni con la mia famiglia e la mia squadra sul prossimo anno, ho deciso che due settimane in più a casa saranno utili sia per i miei cari che per il mio tennis“. ‘King Roger’, reduce dal suo decimo trionfo al torneo di Basilea, si era cancellato anche dall’ultimo Masters 1000 dell’anno che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il forfait di Federer, unito a quello dell’altra stella elvetica Stan Wawrinka, che in quel periodo ha scelto di giocare a Doha, costerà alla Svizzera l’esclusione dalla Atp Cup: saranno sei le nazioni che potranno competere per sostituirla.

Masters Wta: Svitolina batte Halep e vola in semifinale

E’ una Elina Svitolina in versione Masters quella che con una giornata di anticipo si è garantita l’accesso alle semifinali a Shenzhen, dove si sta disputando l’edizione più ricca di sempre delle Wta Finals, con un montepremi stellare di 14 milioni di dollari. Nella quarta giornata di round robin, quella riservata al Gruppo Viola, l’ucraina, numero 8 Wta e campionessa in carica, ha sconfitto per 7-5 6-3, in un’ora e 39 minuti di gioco, la rumena Simona Halep, numero 5 del ranking mondiale, che lunedì aveva annullato un match-point alla Andreescu. L’altro incontro di giornata vede protagoniste proprio la canadese Bianca Andreescu e la ceca Karolina Pliskova: chi perde dice addio alle chance di accedere alle semifinali.