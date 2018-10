Ieri sera dopo le critiche e gli insulti ricevuti in merito alla festa di compleanno al Carrefour, Fedez si è giustificato citando anche Masterchef. Il rapper ha detto ai suoi follower di indignarsi anche per le materie prime che la trasmissione di Sky spreca.

“So che tutte le testate diranno che ‘abbiamo sprecato in barba alla fame nel mondo’. Se l’indignazione e la morale facile arrivano da una foglia di lattuga e un panettone che ho lanciato, mangerò la foglia di lattuga e mi porterò il panettone a casa.

Detto questo starò tutta la sera a vigilare che nessuno sprechi cibo. Mi sta sul c**o passare per quello che non siamo. E’ incredibile che mi debba giustificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perché tante materie prime vengono sprecate“.