Massimo Troisi e Pino Daniele, non solo Quando: le canzoni frutto della loro collaborazione e amicizia.

Massimo Troisi e Pino Daniele hanno condiviso una parte importante delle proprie vite. I due artisti simbolo del ‘rinascimento napoletano’ degli anni Ottanta si conobbero durante una tramissione televisiva, No stop, ma fin da subito ebbero un feeling che andava ben oltre la collaborazione professionale.

L’attore di San Giorgio a Cremano e il cantautore napoletano erano infatti legati da una sorta di comunione artistica, caratteristica tipica di quegli spiriti la cui sensibilità va oltre il normale.

Tutti sanno che dal loro sodalizio artistico nacquero tante colonne sonore scritte da Daniele per i film di Troisi. Ma in parte il favore fu ricambiato dallo stesso Massimo con la sua collaborazione in due canzoni di Pino, pezzi di rara bellezza che ancora oggi dimostrano la grandezza dell’attore partenopeo. Nell’anno che segna i 25 anni dalla sua scomparsa, li ricordiamo insieme.

Massimo Troisi: le canzoni scritte per Pino Daniele

La prima delle due vere collaborazioni musicali tra Pino e Massimo, entrambe contenuto nell’album Sotto ‘o sole del 1991, è Saglie saglie. Si tratta di un pezzo pubblicato per la prima volta da Daniele nel suo album di debutto del 1977, Terra mia. In questa nuova versione Massimo presta addirittura la sua voce al cantautore, facendogli da controcanto in una parte del ritornello. Ecco la loro Saglie saglie:

Più preziosa la partecipazione di Troisi in uno degli inediti di questo disco, ‘O ssaje comme fa ‘o core, il cui testo è proprio una splendida poesia scritta dall’attore di San Giorgio a Cremano.

Un esempio straordinario della sua sensibilità artistica, che mette qui in risalto la ‘capricciosità’ del cuore il quale, in fatto di sentimenti, non vuole cedere il passo alla razionalità. Di seguito l’audio di questo capolavoro:

Massimo Troisi e l’amore per Quando

C’è un altro brano di Pino Daniele cui è legato indissolubilmente il nome di Massimo Troisi: Quando. La splendida ballata malinconica del cantautore, oltre ad essere scelta come canzone principale del film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, fu ‘approvata’ da Troisi, che aiutò anche Pino a correggere un paio di frasi che secondo lui non suonavano bene.

Ecco il video che testimonia il primo ascolto del brano da parte dell’attore e anche i suoi consigli sul testo:

