Massimo Boldi qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram una foto di una modella bionda con scritto “Molto carina, riservata, simpatica” scatenando l’ironia del web che l’ha scambiata per una “recensione” di una “accompagnatrice”.

Nulla di più sbagliato: la ragazza impressionata nella foto si chiama Taylor Mega, è una modella ed è l’attuale compagna di Flavio Briatore. Non una escort.

Massimo Boldi ha recensito una escort sul suo profilo Instagram. Voi tutto bene amici? pic.twitter.com/4oZ0QlBjti — la ginestra (@huntingcooffee) 4 ottobre 2018

massimo boldi che recensisce le escort sono io fra qualche anno — barrique🎃 (@saturnsbeach) 3 ottobre 2018

buona giornata da Cipollino Boldi, che ad occhio e croce ha appena recensito una escort su Instagram pic.twitter.com/oVSePTdPXu — Tary90 (@1haribo) 3 ottobre 2018

A distanza di un paio di giorni Massimo Boldi ha rimosso da Instagram lo scatto incriminato, dopo aver ricevuto una valanga d’insulti (divisi equamente fra chi ce l’aveva con lui e chi con la ragazza, scambiata per una poco di buono).

A far rimuovere la foto c’è lo zampino di Flavio Briatore, compagno della Mega? Nel dubbio pare che Taylor sia in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma non c’è nulla di certo.