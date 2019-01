Chiara Ferragni è ovunque, dalle bottiglie di acqua Evian alle copertine dei mensili di moda, ma in futuro potremmo beccarla anche al cinema in un Cinepanettone con Massimo Boldi e no, non è una battuta.

Il celebre Cipollino ha infatti beccato su Instagram un video in cui Chiara Ferragni sfila con addosso un tubino audace che mostra il fianco scoperto strizzato come un salamino Beretta. “Angel on the front, devil on the side” il breve commento.

Un abito che dona moltissimo alla fashion influencer e che a quanto pare è piaciuto molto anche a Boldi, dato che su Instagram ha pubblicato un fermo immagine del video e lo ha ricondiviso in maniera un po’ bislacca con tanto di ingrandimento sul fianco e con la testa tagliata.

“Chissà se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Massimo Boldi?”, ha commentato parlando di sé in terza persona.

Al momento Chiara ha preferito non commentare.

Massimo Boldi e Chiara Ferragni, il video incriminato

Ecco il video originale che ha conquistato Massimo Boldi: