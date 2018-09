Massimo Boldi operato al cuore

(Fotogramma)

“Sto bene, presto potrò tornare a lavorare”. A sole ventiquattro ore da una delicata operazione al cuore, Massimo Boldi tranquillizza i fan. L’attore, 73 anni, si è infatti sottoposto ieri a un’angioplastica, imprevista e inaspettata, presso il San Raffaele di Milano. Ma già oggi, per amore dei tanti in pensiero per la sua salute, il comico ha voluto rassicurare il pubblico attraverso un’intervista concessa a TgCom24.

“Ora sto bene, l’ho scampata grossa. Durante un controllo che ho fatto la settimana scorsa qui al San Raffaele – spiega l’attore -, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato sostanzialmente tre arterie assolutamente occluse. Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra by-pass e angioplastica. Parlando con i professionisti, ho deciso di fare un’angioplastica”.

L’operazione “è andata benissimo. Ora sono ancora in ospedale, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare”, spiega, ammettendo tuttavia di essere rimasto sorpreso dalla necessità dell’intervento “perché stavo bene: sono entrato in ospedale per un normale controllo di routine. Però non ho avuto paura“. “La mia famiglia ha avuto più paura di me. Le mie figlie – rivela – mi hanno “sgridato” un po’. Ma l’importante è che sto bene e che posso tornare presto a lavorare”.