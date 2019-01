Massimo Boldi ieri sera è stato uno dei tre milioni a vedere L’Isola dei Famosi ed il dibattito che ha coinvolto Taylor Mega e le sue discusse “tre settimane in Honduras”.

In seguito alla discussione avuta proprio con Alessia Marcuzzi, il profilo Instagram della Capa dell’Industria è stato preso d’assalto dai suoi haters che l’hanno offesa e criticata: c’è chi le ha dato della zocc**a, chi della rifatta e chi della ridicola. Insomma, basta aprire una qualsiasi sua foto per notare il livello di disagio di alcuni utenti.

Se agli haters che si è fatta a L’Isola dei Famosi vengono aggiunti quelli della scena trap (che l’accusano di essersi fidanzata prima con Sfera Ebbasta e poi con Tony Effe della Dark Polo Gang) la combo è esplosiva e trovare un commento positivo è davvero impossibile. Per questo motivo balza all’occhio quello lasciato da Massimo Boldi che, seppur tiepidamente, tende una mano alla Mega: “Hai fatto bene a rispondere in quel modo“, le ha scritto in riferimento proprio al caso nato in puntata.

Massimo Boldi difende Taylor Mega, mesi fa pubblicò uno strano messaggio

Massimo Boldi e Taylor Mega sembrerebbero già conoscersi: lo scorso anno in tempi non sospetti (quando Taylor stava con Flavio Briatore), Boldi pubblicò su Instagram una sua foto con una descrizione davvero particolare: “carina, riservata e simpatica”. Il post in questione poco dopo è stato eliminato e molti hanno ironizzato sul fatto che sembrasse più una recensione di TripAdvisor piuttosto che un complimento ad un’amica.

Taylor Mega è quella di Boldi giusto? #isola pic.twitter.com/T9g2L5h1DW — Non sono Cinzia (@Iosonolagomma) 24 gennaio 2019